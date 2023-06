Newyorške borze današnji dan sklenile v rdečih številkah

New York, 5. junija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Indeksi so padli z večmesečnega vrha, ki so ga dosegli v prejšnjem tednu in ki ga je sprožil uspešen dogovor o dvigu najvišje dopustne meje zadolževanja ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.