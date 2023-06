V Izoli odkrili iz hotela izteklo kurilno olje

Izola, 5. junija - V okolici izolskega hotela Delfin so v preteklih dneh izvrtali 13 vrtin in na ta način ugotovili, kam je decembra lani izteklo kurilno olje iz hotelskega rezervoarja. Zadržalo se je v ožjem območju med mestom izlitja in obalo ter po prvih ugotovitvah ni odteklo nikamor drugam. Koliko ga je, bodo še podrobneje ugotavljali, so pojasnili na Arsu.