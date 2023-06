Letošnji Grošljev simpozij na temo otrok in otroštva v antiki

Ljubljana, 5. junija - V Atriju ZRC SAZU od danes do četrtka poteka 14. Grošljev simpozij pod naslovom Pignora amoris: Otroci in otroštvo v antiki. Na njem se klasični filologi, arheologi, zgodovinarji, literarni teoretiki, umetnostni zgodovinarji, filozofi in teologi posvečajo otrokom v antiki, njihovemu vsakdanu, statusu, vzgoji ter umetniškim upodobitvam.