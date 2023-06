WHO bo na podlagi sistema covidnih potrdil EU vzpostavila globalno mrežo

Bruselj/Ženeva, 5. junija - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) bo ta mesec na podlagi sistema digitalnih covidnih potrdil v EU (EU DCC) vzpostavila globalni sistem, ki bo olajšal globalno mobilnost in zaščitil ljudi pred trenutnimi in prihodnjimi grožnjami za zdravje. Gre za prvi gradnik globalne mreže, v okviru katere bodo razvili širok nabor digitalnih proizvodov.