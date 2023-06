V Velenju se pričenja 22. Lirikonfest

Velenje, 6. junija - V Velenju se danes pričenja festival liričnega in potopisnega občutja 22. Lirikonfest, ki bo potekal do četrtka. Na festivalu bodo podelili nagrade četverici letošnjih lavreatov. Nagrado velenjica-čaša nesmrtnosti, ki je osrednja nagrada festivala, bo letos za desetletni pesniški opus prejela pesnica Meta Kušar, so sporočili z velenjske občine.