Turška inflacija prvič v 16 mesecih pod 40 odstotkov

Ankara, 5. junija - Letna stopnja inflacije v Turčiji je maja znašala 39,6 odstotka in tako prvič po 16 mesecih padla pod mejo 40 odstotkov, so danes pokazali uradni podatki. Neodvisni ekonomisti medtem ocenjujejo, da je letna stopnja inflacije med 105 in 109 odstotki, poroča francoska tiskovna agencija AFP.