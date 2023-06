Pri Postojni vlak trčil v 15-letnika, ki je za posledicami nesreče umrl

Postojna, 5. junija - Na železniških tirih pri Postojni je v nedeljo okoli 19. ure vlak trčil v 15-letnega državljana Afganistana. Ob prihodu reševalne ekipe je bil fant neodziven. S helikopterjem so ga odpeljali v ljubljanski klinični center, iz katerega so policistom zjutraj sporočili, da je zaradi poškodb umrl, so zapisali na Policijski upravi Koper.