Na Hrvaškem višje plače za 219.000 javnih in državnih uslužbencev

Zagreb, 5. junija - Plače uslužbencev v državnih in javnih službah na Hrvaškem se bodo z junijem povečale za 60 do 100 evrov, je po današnjem sestanku vlade s sindikati napovedal hrvaški premier Andrej Plenković. Plače se bodo zvišale 219.000 javnim in državnim uslužbencem. Država bo za višje plače na letni ravni namenila okoli 430 milijonov evrov.