Elizejske poljane gostile množičen narek

Pariz, 5. junija - Pariške Elizejske poljane so v nedeljo gostile množičen narek, na katerem se je med seboj pomerilo več tisoč najpametnejših francoskih knjižnih moljev in ljubiteljev slovnice. Na dogodku, ki razkriva francosko ljubezen do besed, so si prizadevali v treh nizih brez napak zapisati besedilo, ki so mu prisluhnili.