Pet vlomilcev ponoči vdrlo na škocjansko občino in odneslo sef

Škocjan, 5. junija - Pet zakrinkanih neznancev je v noči s petka na soboto, ob približno 1.30, z vlomilkami vdrlo vrata občinske uprave dolenjske Občine Škocjan, pri čemer jih je posnela varnostna kamera, in se povzpelo v nadstropje. Tam so vdrli v tri pisarne in odnesli občinsko jekleno omaro za shranjevanje dokumentov. Povzročili naj bi približno 5000 evrov škode.