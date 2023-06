Tokio, 5. junija - Osrednji borzni indeksi v Aziji so se danes večinoma zvišali. Vlagatelji so pozdravili v petek objavljene podatke ameriškega ministrstva za delo, ki so pokazali, da trg dela kljub vztrajno naraščajočim stroškom ostaja v dobri kondiciji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.