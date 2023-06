Neznanci oropali in poškodovali moškega na Celovški cesti, pri ropu trgovine na Viču poškodovana prodajalka

Ljubljana, 4. junija - V soboto okoli 18.30 so trije neznanci na Celovški cesti oropali moškega, pri čemer so z njim tudi fizično obračunali in ga lažje poškodovali. Nekaj pred 17. uro pa se je skupina več moških in žensk v trgovini na Viču uprla prodajalkam, ki so želele ustaviti njihovo krajo, pri čemer so eno od prodajalk lažje poškodovali in s kraja zbežali.