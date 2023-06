Kijev: Rusija napadla letališče v osrednji Ukrajini

Kijev, 4. junija - Iz Kijeva so danes sporočili, da so ruske rakete zadele letališče v bližini mesta Kropivnicki v osrednji Ukrajini. "Rusija je izstrelila šest raket in pet brezpilotnih letalnikov", je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP povedal tiskovni predstavnik ukrajinskih letalskih sil Jurij Ignat.