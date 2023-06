Število žrtev železniške nesreče v Indiji preseglo 200 ljudi

New Delhi, 3. junija - V Indiji sta v petek iztirila dva potniška vlaka, pri čemer je umrlo več kot 200 ljudi, več sto drugih pa je ostalo ujetih v več kot desetih poškodovanih vagonih, poročajo tiskovne agencije, ki se sklicujejo na indijske državne uradnike in medije. Do nesreče je prišlo okrog 220 kilometrov jugozahodno od Kalkute, vzrok pa še ni znan.