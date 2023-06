Slovenska reprezentanca v košarki 3x3 obstala v skupinskem delu SP

Dunaj, 2. junija - Slovenska moška reprezentanca v košarki 3x3 se ni uvrstila v izločilne boje svetovnega prvenstva, ki poteka na Dunaju. Oslabljeni Slovenci, ki so zaradi poškodbe že na prvi tekmi prvenstva ostali brez Blaža Janežiča, so nastope zaključili brez zmage. Boljši so bili Avstrijci, Latvijci, Avstralci in Američani.