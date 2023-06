Tedenski pregled - svet od 2. do 8. 6.

Ljubljana, 9. junija - Eksplozija je uničila jez na Dnepru in povzročila obsežne poplave, ki bodo imele hude posledice. Še vedno ni jasno, ali se je ukrajinska protiofenziva že začela. Notranji ministri EU so dosegli dogovor glede uredb o migracijah in azilu. Indijo je pretresla huda železniška nesreča. Papež Frančišek je moral na nujno operacijo črevesja.