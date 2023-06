Pobegle cirkuške lame zaustavile železniški promet na Dunaju

Dunaj, 2. junija - Lame, ki so davi pobegnile iz cirkusa, so danes za kratek čas ustavile promet na eni najpomembnejših železniških prog na Dunaju, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Po navedbah predstavnice avstrijskih železnic so jih kmalu uspeli ujeti, nato je promet po približno 20 minutah normalno stekel.