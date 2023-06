Ljubljanska borza: Indeks zadnji dan tedna navzgor

Ljubljana, 2. junija - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je zadnji dan tega tedna zvišal za 0,44 odstotka. Med delnicami v indeksu so se pocenile le delnice Luke Koper in Equinoxa. Borzni posredniki so sklenili za nekaj manj kot 900.000 evrov poslov, od tega skoraj polovico z delnicami Krke, katerih tečaj se ni spremenil.