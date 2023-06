Ministrstvo objavilo razpis za bivanje v umetniških rezidencah v tujini

Ljubljana, 2. junija - Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za enomesečno bivanje in ustvarjanje v umetniških rezidencah ministrstva v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju v prihodnjem letu. Bivanje bo sofinancirano iz proračuna za kulturo, razpis pa je namenjen prijaviteljem z različnih področij umetnosti. Prijave zbirajo do 8. septembra.