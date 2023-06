V piranski mestni galeriji Vse ni tako, kot se zdi

Piran, 2. junija - V soboto zvečer bo v Mestni galeriji Piran odprtje razstave 21 raznovrstnih umetniških del Vse ni tako, kot se zdi (Everything Is Not What It Seems). Spremljevalni dogodki se bodo začeli že dopoldne. Kot je danes na novinarski konferenci povedala kustosinja Mara Ambrožič Verderber, razstava sporoča, da je naše znanje o svetu nepopolno.