V novogoriškem gledališču plesna predstava To the moon and back

Nova Gorica, 4. junija - V Slovenskem narodnem gledališču (SNG) Nova Gorica bo drevi premiero doživela plesna predstava To the moon and back / Do lune in nazaj, ki nastaja v produkciji MN Dance Company, Zavodom GO! 2025 ter v sodelovanju s SNG Nova Gorica. Predstava, ki je triptih treh zgodb različnih koreografov, je del projekta EPK GO! 2025 Brezmejno telo.