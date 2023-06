Elesu 25 milijonov evrov posojila EBRD

London, 2. junija - Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) je sistemskemu operaterju prenosnega omrežja Eles zagotovila posojilo v višini 25 milijonov evrov. Z njim bo podprla potrebe Elesa po obratnem kapitalu po obdobju visokih cen električne energije v Evropi, ki so bile posledica ruske invazije na Ukrajino, so sporočili iz EBRD.