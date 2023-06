Rezidenčna umetnica Ikee Annie Leibovitz še z mentorskim programom

Ljubljana, 4. junija - Ameriška fotografinja Annie Leibovitz, ki je v začetku leta postala prva rezidenčna umetnica švedskega podjetja Ikea, je poslej vključena tudi v mentorski program. Ta bo namenjen petim obetavnim mladim fotografom in fotografinjam med 18. in 25. letom, ki bodo tako dobili edinstveno priložnost mentorstva Annie Leibovitz in podjetja Ikea.