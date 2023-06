Sodišče v Beogradu podaljšalo pripor očetu 13-letnega napadalca na osnovni šoli

Beograd, 2. junija - Sodišče v Beogradu je danes za 30 dni podaljšalo pripor očetu 13-letnika, ki je maja na beograjski osnovni šoli z njegovo pištolo ubil devet učencev in varnostnika. Očetu grozi do 12 let zapora. Srbska policija zaradi suma zlorabe in zanemarjanja mladoletne osebe preiskuje tudi mater napadalca.