V Straži srečanje vinogradnikov in vinarjev ter zaključni del slovenske salamiade

Straža, 3. junija - Pri gasilskem domu v Straži na Dolenjskem bosta popoldne peto srečanje vinogradnikov in vinarjev Slovenije ter finale slovenske salamiade. Obeležili bodo še 30-letnico straškega vinogradniškega društva. Slavnostno govornica bo državna sekretarska ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Tatjana Buzeti. Pričakujejo do 1000 obiskovalcev.