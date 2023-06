Španska cerkev objavila številke glede primerov spolnih zlorab

Madrid, 2. junija - Po podatkih španske katoliške cerkve je 728 njenih članov med letoma 1945 in 2022 spolno zlorabilo najmanj 927 mladoletnikov v cerkvenih ustanovah. Vendar pa to naj ne bi bila končna številka, je razvidno iz poročila, ki so ga v četrtek predstavili pri španski škofovski konferenci.