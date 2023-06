Na dražbo osnutki besedil uspešnic skupine Queen

London, 3. junija - V New Yorku je na ogled zbirka rokopisnih osnutkov besedil Freddieja Mercuryja za nekaj največjih uspešnica skupine Queen, ki jih bo avkcijska hiša Sotheby's ponudila na dražbi v Londonu. Med njimi so delovni osnutki skladb Bohemian Rhapsody, ki jo je Mercury sprva nameraval poimenovati Mongolian Rhapsody, Don't Stop Me Now in Somebody to Love.