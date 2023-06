Kolesarji opozorili na prepočasno uresničevanje vladnih zavez

Ljubljana, 1. junija - V središču Ljubljane so se znova zbrali kolesarji. Civilna iniciativa Glas ljudstva vlado ob prvem letu delovanja namreč opozarja, da je zastala pri uresničevanju nekaterih ključnih zavez. Najbolj kritični so do neukrepanja na področju zdravstva, med uresničenimi zavezami pa so izpostavili odpravo škodljivih posledic protikoronske zakonodaje.