Ministrstvo bo naslednje šolsko leto sofinanciralo 196 oddelkov z dodatno športno ponudbo v OŠ

Ljubljana, 1. junija - Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje bo v šolskem letu 2023/24 sofinanciralo 196 oddelkov z dodatno športno ponudbo na 163 osnovnih šolah (OŠ). Ministrstvo bo mednje razdelilo milijon evrov. Na razpis je sicer prispelo 205 vlog. Vlogo, prispelo po roku, so zavrgli, osem vlog pa zavrnili, ker niso dosegle potrebnega števila točk, so sporočili.