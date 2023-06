Občina Log - Dragomer z novo kanalizacijo in čistilno napravo

Log-Dragomer, 1. junija - Občina Log - Dragomer je bogatejša za 24 kilometrov kanalizacijskega omrežja in novo čistilno napravo, ki ju je zgradila v okviru z evropskimi sredstvi podprtega projekta odvajanja in čiščenja odpadnih voda v porečju Ljubljanice. Kot so poudarili ob današnjem uradnem zaključku projekta, bodo koristi pridobitve velike tudi za sosednje občine.