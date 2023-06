V Kranju slovesno odprli Park slovenske himne

Kranj, 1. junija - Kranjski župan župan Matjaž Rakovec in predsednica republike Nataša Pirc Musar sta danes v Kranju slavnostno odprla Park slovenske himne. Novi park je posvečen državni himni Zdravljici in narodni himni ter himni Slovenske vojske (SV) Naprej zastava slave ter avtorjema njunih besedil Francetu Prešernu in Simonu Jenku.