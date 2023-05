V Šentjurju odprli center za duševno zdravje in fizioterapijo

Šentjur, 31. maja - V Šentjurju so danes slavnostno odprli center za duševno zdravje in fizioterapijo. Kot je ob tej priložnosti povedala direktorica Zdravstvenega doma Šentjur Melita Tasić Ilić, je center sicer začel delovati že avgusta lani. Meni tudi, da duševno zdravje dobiva zadnje leto vedno večji pomen in da ga je treba v regiji dvigniti na višjo raven.