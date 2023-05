V Lendavi oborožen neznanec oropal pošto

Lendava, 31. maja - V Lendavi je neznani moški, oborožen s pištolo, danes zjutraj oropal pošto. Oblečen v temnejša oblačila in s kapuco na glavi je vstopil v prostore pošte in od zaposlene delavke zahteval denar. Ko mu ga je ta izročila denar, je prostore pošte zapustil, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.