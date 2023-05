V požaru garaže v Dupleku 300.000 evrov škode

Duplek, 31. maja - V torek opoldne so bili policisti obveščeni o požaru garaže stanovanjskega objekta na območju Dupleka. V požaru je bilo uničenih več akumulatorjev, baterij za vozila, različnih naprav in orodij. Skupna materialna škoda po prvih ocenah znaša 300.000 evrov, so sporočili s Policijske uprave Maribor.