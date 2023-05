Newyorške borze končale neenotno

New York, 30. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Trgi so namreč pretehtali tveganje neplačila dolga ZDA po dogovoru Bele hiše s predsednikom predstavniškega doma Kevinom McCarthyjem. Po petku so bili trgi umirjeni, saj so desni republikanci v predstavniškem domu nasprotovali kompromisu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.