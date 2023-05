Čez mesec Simfonija Kopra s Slovensko filharmonijo

Koper, 30. maja - Na potniškem terminalu pristanišča bo 30. junija na koncertu z naslovom Simfonija Kopra nastopil orkester Slovenske filharmonije s pevko Jadranko Juras. Podobno prireditev so izpeljali leta 2019, naslednje tri izvedbe pa sta preprečila covid-19 in slabo vreme. Organizatorji so Mestna občina Koper, Luka Koper in društvo prijateljev glasbe.