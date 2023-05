Rusko sodišče zavrnilo ukinitev pripora za gledališko režiserko Berkovič

Moskva, 30. maja - Sodišče v Moskvi je danes zavrnilo ukinitev pripora za gledališko režiserko Evgenijo Berkovič, ki so jo priprli zaradi njene nagrajene igre o ruskih ženskah, ki so jih prek spleta rekrutirali za poroke z radikalnimi islamisti v Siriji. Berkovič je učenka Kirila Serebrenikova, enega najbolj inovativnih in uspešnih ruskih režiserjev.