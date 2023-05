Predsednica republike ob začetku motoristične sezone pozvala k varni vožnji

Bled, 30. maja - Predsednica republike Nataša Pirc Musar se je danes skupaj z ljubljanskimi prometnimi policisti udeležila usposabljanja na prometnem poligonu Jarše pri Domžalah in relacijske vožnje do Bleda. Ob tem je pozvala vse motoriste, naj se ob začetku sezone ustrezno pripravijo na daljše relacije in naj gredo na motor le spočiti.