Označbo izbrana kakovost bodo lahko uporabljali tudi gostinci

Ljubljana, 30. maja - Označba izbrana kakovost, po kateri potrošniki kakovostne slovenske pridelke in izdelke v trgovinah prepoznavajo od leta 2016, se širi tudi v gostinske obrate. Gostinci bodo lahko z njo označili jedi, pripravljene iz mesa iz sheme izbrana kakovost, so sporočili iz kmetijskega ministrstva, kjer so danes predstavili tudi promocijsko kampanjo.