Pri Cankarjevi založbi dve izvirni in dve prevodni novosti

Ljubljana, 30. maja - Pri Cankarjevi založbi so izšle štiri novosti. Izvirno domače leposlovje sta obogatila Zoran Predin z romanom Brezmadežna in Iva L. Novak s prvencem Ajaccio, ponovno. Iz tuje literature sta v prevodu Janka Petrovca in Maje Novak izšla roman Marca Missirolija Ko imel bi vse in knjiga o Auschwitzu Prostovoljec Jacka Fairweatherja.