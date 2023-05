Osumljenca za bombne grožnje na Reki skušala izsiliti več milijonov evrov

Reka, 29. maja - Moška, osumljena, da sta na območju Reke podtaknila več eksplozivnih naprav, sta od trgovskih centrov in hotelov z bombnimi grožnjami skušala izsiliti več milijonov evrov, je danes na novinarski konferenci na Reki sporočila policija. Povedali so še, da ju sumijo tudi nedovoljenega posedovanja in proizvodnje orožja.