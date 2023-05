Hrgota: Roglič je končno dobil svojo Planico

Kranj, 29. maja - Ni skrivnost, da je bil kolesarski as Primož Roglič, ki je v nedeljo postal prvi Slovenec z zmago na italijanski pentlji, dolga leta smučarski skakalec. Še naprej je s skakalci tesno povezan, ti so zanj navijali tudi v odločilni sobotni etapi na Višarje, kjer je zlomil tekmece in odločil Giro.