Policisti na Obrežju in v Rigoncah pri prevozu migrantov ujeli tri tujce

Novo mesto, 29. maja - Policisti Policijske uprave Novo mesto so v petek in soboto na Obrežju in v Rigoncah trem tujcem, osumljenim kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, odvzeli prostost, jih pridržali in jim zasegli vozila, s katerimi so prevažali nezakonite prebežnike. S kazenskimi ovadbami bodo osumljene privedli k preiskovalnemu sodniku.