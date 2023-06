V Sloveniji več kot 61.000 različnih imen

Ljubljana, 4. junija - Prebivalci Slovenije smo imeli na začetku tega leta 61.040 različnih imen, kar je 695 več kot leto prej. Kar 70 odstotkov imen je unikatnih, 26 imen in sicer 18 moških in osem ženskih, pa se pojavi najmanj 10.000-krat, so ugotovili na Statističnem uradu Republike Slovenije (SURS).