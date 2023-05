V Kočevju zmagi za Tanjo Žakelj in Sama Foxa

Kočevje, 29. maja - V Kočevju so v nedeljo organizirali tretjo tekmo slovenskega pokala SloXcup in kategorije C1 Mednarodne kolesarske zveze Uci v gorskem kolesarstvu. V ženski konkurenci je slavila Tanja Žakelj po napetem dvoboju do zadnjega kroga, v moški pa Avstralec Sam Fox, medtem ko je bil najboljši Slovenec Rok Naglič na tretjem mestu.