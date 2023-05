Everton največji zmagovalec zadnjega kroga angleške lige

London, 28. maja - Nogometaši Evertona so največji zmagovalci zadnjega kroga angleške nogometne lige. Z zmago proti Bournemouthu z 1:0 so si zagotovili obstanek, Francoz Abdoulaye Doucoure je s strelom z 20 metrov dosegel najpomembnejši gol v svoji karieri in morda tudi v zgodovini kluba iz Liverpoola, ki si je tako priboril 70. zaporedno sezono med angleško elito.