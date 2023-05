S promocijo v poslovalnici podjetja do novih krvodajalcev

Maribor, 29. maja - V okviru obeleževanja 70 let organiziranega krvodajalstva pod okriljem Rdečega križa Slovenije (RKS) so danes v poslovalnici podjetja Avto Krka v Mariboru priredili promocijski dogodek s ciljem predstavitve dejavnosti in pridobivanja novih krvodajalcev. Tako v podjetju kot RKS poudarjajo, da bi morali krvodajalstvo podpirati vsi.