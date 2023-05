Čop: Glede na to, kar smo imeli pred dvema letoma, je to dobro stanje

Bled, 29. maja - Načrti slovenskih reprezentantov na domačem evropskem prvenstvu so bili predvsem v dvojcu brez krmarja in moškem skifu večji od le finala C in D. Izidi so pokazali realno sliko slovenskega veslanja. Iztok Čop, nekdanji olimpijski prvak in tudi selektor, pa vseeno pravi, da so posadke naredile korak naprej.