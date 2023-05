Člani in simpatizerji NSi se bodo zbrali na taboru v Gorišnici

Gorišnica, 27. maja - Člani in simpatizerji NSi se bodo danes zbrali na tradicionalnem taboru stranke, ki bo letos potekal v Gorišnici. Osrednji del programa bo nagovor predsednika stranke Mateja Tonina, ki zagotavlja, da ključno vodilo NSi ostaja delovanje v dobrobit državljanov, ne glede na to, ali so v opoziciji ali koaliciji.