V Ženevi za končno zmago Jarry in Dimitrov

Ženeva, 26. maja - Čilenec Nicolas Jarry in Bolgar Grigor Dimitrov sta finalista teniškega turnirja v Ženevi. Jarry je v polfinalu s 7:6 in 6:3 premagal tretjega nosilca, Nemca Alexandra Zvereva, Dimitrov, četrti nosilec, pa je bil s 3:6, 7:5 in 7:6 boljši od drugega nosilca, Američana Taylorja Fritza.